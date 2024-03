I Dik Dik cantano "Mamamadama" a "Popcorn" 1980

Era il 1980 quando i Dik Dik - con i loro pantaloni di pelle e i capelli vaporosi - calcavano il palcoscenico di "Popcorn" per eseguire il loro pezzo "Mamamadama".

Fondati nel 1962 a Milano, i Dik Dik sono stati tra i pionieri del beat italiano. E il loro stile, caratterizzato da melodie accattivanti, testi poetici e una vena ironica, ha influenzato successive generazioni di musicisti.

La loro discografia, che si snoda in circa sessant'anni, a partire dal 1965, vanta brani che sono entrati a far parte della storia della musica italiana. Tra tutti, impossibile non ricordare "Senza luce", "L'isola di Wight" e "Vendo casa".