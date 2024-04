Debora Villa e le fasi delle relazioni a Zelig 2011

"Questa sera voglio parlare di regali!" Esordiva così Debora Villa sul palco di Zelig nel 2011. "Che cosa pensano gli uomini che ricevono i regali dalle donne? E cosa pensano le donne che ricevono i regali dagli uomini? Poi pensa e ripensa, mi son detta: ma che ce ne frega di quello che pensano gli uomini?" Raccontava con ironia la comica.

"Belli i regali che ci fate, per carità, belli come una crociera a Piombino. Una cosa l'ho capita però, si dividono in tre grandi categorie: pre, durante, post coitum" proseguiva Debora Villa catturando il pubblico dello show. Nata a Milano, l'attrice e comica lavora da quasi vent'anni per la televisione, la radio il cinema e il teatro, alternando ruoli comici a quelli di conduttrice.