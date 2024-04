Tanti auguri Debora Villa, il suo monologo sulle fasi delle relazioni a "Zelig"

Buon compleanno a Debora Villa, che il 15 aprile compie 55 anni. La festeggiamo riproponendo uno dei suoi monologhi più divertenti, sulle diverse fasi delle relazioni, presentato sul palcoscenico di "Zelig" nel 2011.

Nata a Pioltello, in provincia di Milano, inizia la sua carriera negli anni Novanta, con la partecipazione a diverse trasmissioni televisive come "Colorado Cafè" e "Sputnik". Il grande successo, però, le arriva con il ruolo della segretaria Patti nella sitcom "Camera Café", dove si distingue per la sua comicità ironica e pungente.

Oltre al piccolo schermo, l'attrice sperimenta anche il palcoscenico teatrale, proponendo diversi spettacoli di successo: da "Donne che corrono dietro ai lupi" a "Matilde e il tram per San Vittore" con cui debutta al Piccolo Teatro di Milano.