Dario Vergassola intervista Elisabetta Canalis a "Zelig 1"

Per Dario Vergassola la partecipazione nel 2013 a "Zelig 1" ha il sapore di un "rientro a casa". Dopo 12 anni il comico ligure tornava sul palco dello show e con il suo tipico stile dissacrante intervistava Elisabetta Canalis, al timone insieme a Davide Paniate e Katia Follesa di uno spin off del celebre programma sul cabaret in onda su Italia 1. All'inizio dello sketch Canalis ricorda al pubblico la conoscenza con Vergassola sul set di "Carabinieri", popolare sitcom di Canale 5 in onda all'inizio degli anni Duemila. "Si ma non abbiamo inventato la penicillina".

Nel corso dell'intervista, Dario Vergassola scherza anche sulla relazione tra la conduttrice sarda e il divo di Hollywood George Clooney, una storia durata due anni tra il 2009 e il 2011 e spesso al centro delle cronache di gossip. Per il comico ligure le interviste dissacranti con domande a bruciapelo rappresentano un cavallo di battaglia, portate già nel 1997 a "Facciamo cabaret", primissima edizione televisiva di "Zelig" condotta da Claudio Bisio e Antonella Elia. Rivediamo l'intervista di Vergassola a Elisabetta Canalis sul palco di "Zelig 1" nel 2014.