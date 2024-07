Daniele Raco e la campagna elettorale a Zelig Off 2007

"Devo ricordarmi che c'è un momento particolare ed è tutto per voi" diceva Teresa Mannino a Zelig Off 2007 presentando il monologhista Daniele Raco. "Noi italiano proprio delle cose non le sappiamo fare - esordisce - nella fattispecie i nostri politici in campagna elettorale fanno dei manifesti con le foto di questi avvocati, nome e simbolo del partito e niente slogan".