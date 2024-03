Daniele Raco e la paternità a "Zelig Off" 2008

"Mi chiamo Daniele Raco, ho 36 anni e sono diventato padre!" Annunciava il comico sul palco di Zelig Off nel 2008. "Quando in ospedale ti danno in braccio il bambino il mondo rallenta. Lo metti in macchina, metti tutte le cinture e fai la strada dall'ospedale a casa tua tutta in prima e con le quattro frecce. Arrivi al portone e chiami l'ascensore quando una voce da dietro ti dice: che cosa fai?" Ironizza il comico.

"L'ascensore è pericoloso per il bambino ti dice tua moglie mentre tu fiero le mostri la chiave dell'ascensore che hai pagato. Ti incammini su per le scale e ti godi quei sei piani con tuo figlio perché già sai che per i prossimi sei mesi non te lo faranno vedere. Intorno a lui ci saranno tre dobermann: tua madre, tua suocera e tua moglie. Non puoi avvicinarti perché sei portatore sano di qualsiasi malattia" conclude scherzosamente Daniele Raco.