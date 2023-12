Dado canta "Mi hai tradito" a "Zelig 2000"

Ve le ricordate le canzoni di Dado? Per il suo esordio a "Zelig 2000" su Italia 1 il cabarettista romano, il cui vero nome è Gabriele Pellegrini, suonava alla chitarra un brano ispirato al tema del tradimento. Dal panettiere al vinaio dall'ortolano al macellaio: nella canzone "Mi hai tradito" Dado ricorda alla sua ex fidanzata tutti gli uomini con cui è stata concludendo così: "La prossima volta la spesa la faccio io". Il suo debutto sul piccolo schermo era avvenuto già a metà anni Novanta al "Maurizio Costanzo Show" unitamente ad altre partecipazioni insieme al gruppo musicale "Dado e le Pastine in Brothers". Lo stile comico di Dado si salda con le sue canzoni ma forse non tutti ricordano che nell'estate del 1999 la band è entrata nel Guinness dei Primati per l'interpretazione de "La canzone più lunga al mondo" al Foro Italico di Roma: 25 ore e 1 minuto, 7 in più di "Cara ti amo" di Elio e le Storie Tese.

Nel 2000 Dado entrava nel cast di "Zelig" condotto da Claudio Bisio insieme a Ellen Hidding prima e a Michelle Hunziker vincendo anche il Premio Massimo Troisi, concorso istituito a San Giorgio Cremano (Na) e dedicato alla memoria dell'attore scomparso nel giugno 1994. Rivediamo l'esordio canoro di Dado sul palco di "Zelig 2000".