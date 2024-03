Dado canta "Tre quarti della palazzina tua" a "Zelig Circus" 2006

A "Zelig Circus" per Dado la preparazione vocale era quasi più importante dell'esibizione stessa: in una puntata del 2006 il cantante si presentava al pubblico con il suo nuovo brano dal titolo "Tre quarti della palazzina tua". Sul palco dello show comico di Canale 5 condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, l'artista romano anticipava la canzone intonando motivetti grotteschi, come "La mia banca svende i bot" ispirato a "La mia banda suona il rock" di Ivano Fossati. Per anni nel cast di "Zelig" tra il 2021 e il 2022 il comico è ritornato ad esibirsi nello show.

A metà novanta Dado, nome d'arte di Gabriele Pellegrini, fonda il gruppo "Dado e le Pastine in Brothers" e nell'estate 1999 durante il Roma estate entra nel Guinness dei Primati battendo il record di canzone più lunga al mondo: 25 ore e un minuto, un risultato superato in seguito dai Folkabbestia. Un anno più tardi, nel 2000 il cabarettista si unisce al cast di "Zelig - Facciamo Cabaret" e conquista il Premio Massimo Troisi, manifestazione per attori comici a San Giorgio a Cremano dedicata al grande attore morto nel '94. Nell'edizione da poco conclusa di "Grande Fratello" Dado è entrato per una sera nella Casa di Cinecittà dove ha tenuto uno spettacolo comico riservato a un pubblico speciale: gli inquilini. Rivediamo l'esibizione di Dado sul palco di "Zelig Circus" nel 2006.