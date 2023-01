Cristina D'Avena canta "Fiocchi di cotone per Jeanie" a "Bim Bum Bam" 1994

Chi ricorda la sigla di "Fiocchi di cotone per Jeanie"? A cantarla era ovviamente Cristina D'Avena. La regina dei cartoni animati, in uno speciale natalizio di "Bim, Bum, Bam", si era esibita cantando le colonne sonore dei principali cartoni animati mandati in onda dalla trasmissione per ragazzi.

"Fiocchi di cotone per Jeanie" fu trasmessa su Italia 1 proprio dal 1994: la storia del cartone fa riferimento al brano "Jeannie With the Light Brown Hair", di Stephen Foster ma è anche ispirata in parte a un romanzo di Fumio Ishinomori.