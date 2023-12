Cristina D'avena canta una canzone di Natale in "Love me Licia" 1986

Nel 1986 debuttava sul piccolo schermo "Love me Licia", l'adattamento italiano del famoso cartone animato giapponese "Kiss me Licia". La giovane Cristina D'Avena interpretava il ruolo di Licia, affiancata da Luca Lecchi nel timido personaggio di Andrea.

Con il tenero gatto Giuliano tra le braccia, nel video in alto la protagonista canta la canzone di Natale in "Love me Licia", all'interno del ristorante del burbero Marrabbio, in compagnia del personaggio interpretato da Luca Lecchi.

Grazie al successo degli spettatori, la serie vide la sua continuazione con "Licia dolce Licia" e "Teneramente Licia" nel 1987, seguite da "Balliamo e cantiamo con Licia", trasmesso nella primavera del 1988.