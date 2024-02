L'esibizione di Cristina D'Avena a "Bim Bum Bam" 1994

Chi ricorda Cristina D'Avena ospite a "Bim Bum Bam" cantare la sigla di "Un complotto tra le onde del mare"? Era il 1994 e nello studio del contenitore pomeridiano di Canale 5 l'artista bolognese interpretava il brano introduttivo del cartone animato francese con protagonista Philip, un giovane che parte alla volta dell'India per cercare i genitori. Oltre a questo cartone animato la cantante si è esibita più volte dal vivo nello storico programma per ragazzi condotto tra gli altri da Marco Bellavia, Carlotta Pisoni, Roberto Ceriotti e dall'immancabile pupazzo Uan.

A partire dagli anni ottanta Cristina D'Avena ha dato voce alle sigle di innumerevoli cartoni animati di successo in onda sulle reti Mediaset da "Occhi di gatto" a "Pollon", da "Sailor Moon" a "Mila e Shiro: due cuori della pallavolo". "Ho iniziato a cantare le sigle veramente per caso", raccontava l'artista bolognese in un'intervista. "Avevo sedici anni e mi chiamarono per incidere la prima sigla, Bambino Pinocchio, che entrò in classifica". Non solo voce: dall'anime giapponese del 1983 "Kiss Me Licia" la cantante ha inoltre vestito i panni della protagonista Licia nel live action di Italia 1 "Love me Licia". Divenuto un cult, il telefilm fu succeduto da tre sequel trasmessi tra l'87 e l'88. Rivediamo la sigla di "Un complotto tra le onde del mare" cantata in una puntata di "Bim Bum Bam" del 1994.