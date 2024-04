Corrado Nuzzo e Maria Di Biase in crisi di coppia a "Zelig Off" 2010

Sul palco di "Zelig Off" Corrado Nuzzo e Maria Di Biase descrivevano il loro rapporto di coppia come una soap opera. Introdotti da Teresa Mannino e Federico Basso, al timone nel 2010 di uno spin off del programma comico di Canale 5, i due artisti divertivano il pubblico con uno sketch tratto dallo spettacolo "Tua sorella". Accompagnato da note di musica classica, Nuzzo si presenta con la valigia in mano e annuncia l'intenzione di partire a causa delle incomprensioni con la moglie. Ed ecco che Di Biase, agghindata con scialle e piume rosa, prova in tutti i modi a fermarlo: tra i due partono una serie di equivoci che esasperano la situazione rendendola infine esilarante.

Coppia artistica e nella vita Nuzzo e Di Biase, prima di entrare nel cast di "Zelig", hanno preso parte tra il 2004 e il 2007 ad alcune edizioni di "Mai dire..." su Italia 1. Nel programma cult ideato della Gialappa's Band e condotto dal Mago Forest i due comici hanno portato diversi sketch come "Mortality Show" e "Il grande freddo". Rivediamo la gag comica sulla crisi di coppia di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sul palco di "Zelig Off" nel 2010.