Claudio Bisio e Michelle Hunziker in versione disco dance a "Zelig Circus" 2003

Chi ricorda Claudio Bisio e Michelle Hunziker ballare la musica disco anni '70? In una puntata del 2003 di "Zelig Circus" i conduttori insieme al cast si scatenavano sul palco dello show di Italia 1 sulle note dei Bee Gees "You should be dancing". Da Ficarra e Picone con parrucche afro ai pantaloni a zampa dei Pali e Dispari fino alle camicie sgargianti di Ale e Franz: all'inizio della coreografia, tra il serio e il comico come nello stile del programma, entrano i vari duo comici pronti a una sfida di ballo in pista con look tipici anni '70, l'"età d'oro della disco music".

Ed ecco che sul palco arriva la coppia Claudio Bisio-Michelle Hunziker: il conduttore ha un look assomigliante a John Travolta nel film cult "La febbre del sabato sera". Il palco dello show comico di Italia 1 si trasforma in una colorata pista da discoteca con i vari cabarettisti che si lanciano in mosse audaci, incluso Paolo Cevoli con indosso un'enorme parrucca afro. Riassaporiamo l'atmosfera degli anni '70 sul palco di "Zelig Circus" nel 2003.