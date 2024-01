Claudio Bisio accoglie Alessandro Di Carlo sul palco di "Zelig - Facciamo cabaret" 1997

Ve lo ricordate il debutto del romano di Milano a "Zelig - Facciamo cabaret"? Nel 1997 Claudio Bisio, al timone dello show comico di Italia 1 insieme ad Antonella Elia, presentava Alessandro Di Carlo, che sul palco racconta gioie e dolori nella vita di un capitolino emigrato nella metropoli lombarda. "Milano è iper tecnologica, tutti hanno 300 telefonini a testa ma nessuno li sa usare", ironizza il cabarettista scherzando sul boom dei cellulari privati.

Di Carlo passa poi in rassegna il lusso nella città meneghina con prezzi delle scarpe che "non si vedono nemmeno a Lugano o a Tokyo" e la proliferazione delle mountain bike, che hanno rimpiazzato la Graziella.



L'esordio del comico romano risale al 1990 in un programma di Gigi Sabani ma la svolta arriva quattro anni dopo quando vince il decimo Concorso nazionale della comicità di Grottammare. Grazie a questo riconoscimento, Di Carlo entra a "Zelig", uno show che dal 1997 porta sul piccolo schermo il talento comico degli artisti che si esibivano nell'omonimo locale di viale Monza a Milano.

Rivediamo il debutto di Alessandro Di Carlo a "Zelig" nel 1997.