Claudio Batta e la settimana enigmistica con Laura Freddi a "Zelig Circus" 2004

Vi ricordate la settimana enigmistica di Claudio Batta? Era uno dei numeri cult di "Zelig Circus", in cui il comico - nel video in alto, del 2004, con la complicità di Laura Freddi - utilizzava le parole crociate per strappare una risata sia al pubblico in sala che a quello a casa.

"Ah ecco che cos'era, un Freddi cantante che amava vestirsi da donna. Laura!", commenta il cabarettista milanese dopo aver presentato la showgirl, cui chiede aiuto per completare le caselle mancanti.

"Venti orizzontale, in fondo alla vasca... peli", risponde subito Batta, soddisfatto del suo lampo di genio, mentre l'ospite tenta di suggerire - ovviamente senza successo - la risposta corretta (tappo).