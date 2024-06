Cinzia Marseglia e il suo rapporto con gli uomini a Zelig Off 2010

Nel 2010 Cinzia Marseglia raccontava a Zelig Off le richieste, sempre spiazzanti, degli uomini. "Sono una donna e solo per questo motivo non sono un uomo. Anche perché uomini e donne sono diversi, è inutile che si cerca l'affinità, non c'è. E questo lo dico perché io gli uomini li conosco bene" raccontava.