Christian De Sica canta "Bongo, Bongo, Bongo" a "Vota la voce"

Attore, comico, ma anche cantante. Stiamo parlando di Christian De Sica che, nel corso della sua lunga e pluripremiata carriera, oltre a mettere in mostra le sue incredibili doti come attore - interpretando personaggi variegati e diventando il "Re dei cinepanettoni" in coppia con il collega e amico Massimo Boldi - ha regalato al pubblico grandi momenti di spettacolo grazie alle sue qualità canore.

De Sica ha saputo distinguersi anche con le altre arti, misurandosi spesso con il teatro e con la musica, appunto. A questo proposito, riproponiamo una clip del 1994, in cui l'attore veste i panni del cantante per intonare il brano "Bongo, bongo, bongo" a "Vota la voce".

Una performance che dimostra la sua innata capacità di coinvolgere il pubblico, pronto a cantare e a ballare insieme al figlio del grande Vittorio De Sica.