Buon compleanno Chiara Iezzi, eccola con la sorella Paola a "Un disco per l'estate" 1997

Auguri Chiara Iezzi. Nata a Milano il 27 febbraio 1971 la cantante compie oggi 51 anni. Insieme alla sorella Paola, alla metà degli anni novanta l'artista ha dato vita al duo pop Paola & Chiara. Un successo il loro consacrato da diverse partecipazioni a kermesse musicali tra le quale il "Festival di Sanremo", il "Festivalbar" e "Un disco per l'estate". Nell'edizione 1997 della storica manifestazione estiva ideata dall'Associazione Fonografici Italiani (Afi) e condotta da Paolo Bonolis e Renato Zero su Canale 5, le sorelle Iezzi erano in gara col brano "Bella". A trionfare in "Un disco per l'estate" fu però Marina Rei con "Primavera" nella categoria "Big" e Gemini nella sezione "Giovani".

Per Paola & Chiara il trionfo alle kermesse musicali arriverà appena due anni dopo: nell'estate del 2000 la loro canzone "Vamos a bailar (esta vida nueva)" ottiene il primo posto sia a "Un disco per l'estate" sia al "Festivalbar". Dopo una separazione artistica durata quasi dieci anni nel 2022 le sorelle Iezzi hanno formato nuovamente il duo ritrovando una popolarità mai del tutto sopita. Al Festival di Sanremo 2023 Chiara Iezzi e la sorella Paola sono tornate sul palco del Teatro Ariston col brano "Furore", primo estratto della loro terza raccolta discografica "Per sempre". "Rivediamo l'esibizione di Paola & Chiara con il singolo "Bella" sul palco di "Un disco per l'estate" 1997.