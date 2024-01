Nel 1988 iniziava Casa Vianello: rivediamo il celebre tormentone del letto

Vi ricordate il celebre monologo di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello? In una puntata di Casa Vianello, la sitcom trasmessa sulle reti Mediaset dal 1988, Raimondo andava a letto con la sua torta di compleanno ma come sempre sua moglie aveva qualcosa da ridire. Ambientata nell'immaginario appartamento dei coniugi, è considerato il programma più longevo prodotto dalla televisione italiana.

"Oh che vita insulta, che insulsa vita, sempre io e te, te e io" commentava Sandra mentre Raimondo apparentemente sereno leggeva il suo giornale. "Tu almeno oggi sei stato festeggiato, ma io? Guarda che sono stufa eh, sono proprio stufa che non ne posso più. Che barba che noia, che noia che barba" ha proseguito Sandra per poi girarsi dal suo lato del letto e agitare le lenzuola, mentre Raimondo in bilico cerca di tenere su la sua torta di compleanno.