Capodanno 1993, le ragazze di "Non è la Rai" ballano "Please don't go"

Ventotto anni fa si brindava al nuovo anno in compagnia delle ragazze di "Non è la Rai". Il 31 dicembre 1993 è andata in onda una puntata speciale della fortunata trasmissione di Gianni Boncompagni. E allo scoccare della mezzanotte è stato il momento del tradizionale brindisi e non solo...

Le ragazze di "Non è la Rai" hanno ballato sulle note della loro hit preferita "Please don't go", coinvolgendo i tecnici e tutte le persone in studio. Il ballo scatenato si è concluso con un tuffo in piscina...rigorosamente tutti vestiti.

Riviviamo il momento dell'arrivo del nuovo anno in loro compagnia.