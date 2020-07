Buon compleanno Sylvester Stallone: ecco quando Totò Cascio lo sfidò a braccio di ferro ai "Telegatti"

Nato a New York il 6 luglio 1946, Sylvester Stallone è stato un'icona degli anni 80 grazie al pugile Rocky (lui stesso scrisse lo script del primo film in soli tre giorni) e all'invincibile soldato Rambo, diventando uno dei più affermati attori nell'ambito dei film d'azione.

Personaggio incredibilmente eclettico, "Sly" ha sempre fatto parlare di sé per un motivo o per l'altro: dal matrimonio con la collega Brigitte Nielsen nel 1985, dalla quale si è separato due anni più tardi, alle sue doti pittoriche fino a mettere a segno una tripletta nel Guinness World Records: due meriti vanno a Rocky e uno a Rambo, indubbiamente il più curioso poiché segna il record per il "film con più decessi" del cinema.



In occasione del suo 74esimo compleanno, ricordiamo Stallone quando nel 1990 è salito sul palco dei "Telegatti" per ritirare un premio e lì è stato sfidato a braccio di ferro da Toto Cascio, in una sorta di rivisitazione del film "Over the Top".