Buon compleanno Simona Ventura: rivediamo il suo spogliarello a "Mai Dire Gol"

Simona Venture compie 55 anni. La conduttrice televisiva, nata a Bentivoglio in Emilia Romagna il primo aprile 1965, è uno dei volti noti della televisione nostrana. Ha esordito in tv, nei primi anni 80, prima come concorrente di alcuni quiz e giochi televisivi e poi come praticante giornalista, in alcune trasmissioni dei primi anni '90.

Pochi anni più tardi Simona Ventura arriva a Mediaset, diventando un volto noto di Italia 1, ma conducendo anche diversi show su Canale 5. E' proprio in quegli che presenta "Mai Dire Gol" con la "Gilappa's Band". In occasione del suo compleanno rivediamola in un suo momento sexy: lo spogliarello interrotto dal Mago Oronzo.