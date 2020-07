Buon compleanno Renato Pozzetto, protagonista della comicità italiana

Buon compleanno Renato Pozzetto: l'attore e comico festeggia oggi 80 anni. Milanese d'adozione, è nato il 14 luglio 1940 a Laveno, in provincia di Varese. Proprio nella Meneghina ha esordito come cabarettista, ha conosciuto tutti i suoi maggiori collaboratori e ha girato innumerevoli suoi film, creando una serie di situazioni ambientate nella metropoli rimaste memorabili.



Dopo il successo televisivo della coppia "Cochi e Renato", Pozzetto esordisce al cinema con "Per amare Ofèlia" (1974) di Flavio Mogherini, dove propone per la prima volta la sua recitazione straniante fatta di silenzi, gesti impacciati e sguardi fissi, e dopo questo primo successo seguono a ritmo vertiginoso parecchi altri film che seguono più o meno lo stesso cliché.



L'ultimo episodio significativo per la sua carriera, almeno per quanto riguarda il grande schermo, risale al 1990 quando con "Le comiche", al fianco di Paolo Villaggio, ottiene un grande successo popolare. Cuore grande e di rara generosità, di recente Renato Pozzetto è stato anche testimonial di numerose campagne a sfondo sociale e in favore degli anziani.