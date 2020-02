Buon compleanno Pokémon: nel febbraio 1996 nascevano i "mostri tascabili"

Era il febbraio 1996 quando Satoshi Tajiri trasformava la sua idea in realtà. Da grande appassionato di insetti, aveva deciso di crearne di nuovi grazie alla sua fantasia. Poi l'illuminazione: perché non collezionarli tutti insieme? Ed ecco che, grazie alla collaborazione con Nintendo, Satoshi realizza i Pokémon.

I mostri tascabili diventati un cult di cartoni animati e videogiochi con milioni di appassionati in tutto il mondo sono nati proprio dall'attrazione per gli insetti del loro creatore che, poi, ha sviluppato l'idea delle sfere Poké ispirandosi al cavo dei primi Game Boy. La Nintendo non si fece sfuggire quest'idea e ne approfittò per realizzare un fenomeno mondiale che resiste ancora oggi.

Per festeggiare il compleanno dei Pokémon, rivediamo un video che svela 10 curiosità che forse non tutti sanno sui mostri tascabili amati da grandi e piccini.