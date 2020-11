Buon compleanno Max Pezzali, il cantautore di Pavia spegne 53 candeline

Max Pezzali spegne 53 candeline. Nato a Pavia il 14 novembre del 1967, Max debutta come leader degli 883, gruppo fondato insieme all'amico Mauro Repetto nel 1991 e destinato a fare la storia del pop italiano.



Numerosi i successi sfornati in oltre un decennio insieme: da "Nord Sud Ovest Est" a "Come mai", da "La regola dell’amico" fino a "Hanno ucciso l’Uomo Ragno". Agli inizi del 2003 l’ex fioraio di Pavia decide di intraprende la carriera solista pubblicando nel 2004 il suo primo album, "Il mondo insieme a te", con cui ottiene due dischi di platino.



Negli anni a seguire colleziona tanti altri successi, frutto di ben 11 album da solista. Nel 2017, oltre a festeggiare i 50 anni, celebra i 25 anni di carriera pubblicando la raccolta "Le canzoni alla radio", con cui ottiene il disco d’oro. In occasione del suo compleanno, riascoltiamo la versione di “Come Mai” cantata con gli 883 a Stranamore nel 1994.