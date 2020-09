Buon compleanno Marco Masini, rivediamo la sua interpretazione di "T'innamorerai"

Tanti auguri a Marco Masini: il cantante toscano spegne 56 candeline il 18 settembre. Nato a Firenze, fin da giovanissimo si è dedicato alla musica, riuscendo a farsi notare già sul finire degli anni Ottanta. Un talento premiato nel 1990 con la partecipazione e la vittoria a sorpresa nella sezione Nuove Proposte con la canzone "Disperato".

Da lì, per Masini, inizia una rapida ascesa: il successo di "Perché lo fai", terza a Sanremo, lo lancio nello star system e il cantante toscano inanella una serie di successi commerciali che diventano veri e propri inni generazionali come la celeberrima "T'Innamorerai". Dopo aver abbandonato le scene nel 2001, lamentando problemi di censura in diversi canali promozionali, Masini è tornato in attività nel 2003 rilancio la sua attività compositiva coronata, nel 2004, nella vittoria al Festival di Sanremo con "L'uomo volante".