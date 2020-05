Buon compleanno Lucia Ocone: rivediamola a "Non è la Rai"

Buon compleanno Lucia Ocone: la comica e attrice è nata ad Albano Laziale il 3 maggio del 1974 e spegne oggi 46 candeline. Diventata popolare e stimata grazie alle sue apparizioni durante diverse edizioni di "Mai Dire Gol", Lucia negli ultimi anni si è affermata anche nel mondo del cinema girando diversi film.

Non tutti sanno però che la sua carriera è iniziata da giovanissima a "Non è la Rai", programma in cui iniziò con le sue prime imitazioni. Per festeggiare il suo compleanno, rivediamo proprio uno spezzone della trasmissione di Gianni Boncompagni in cui Lucia Ocone si esibisce in uno sketch con Sabrina Impacciatore.