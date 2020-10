Buon compleanno Antonio Albanese: la sua prima apparizione nei panni di Frengo a Mai dire Gol

Tanti auguri ad Antonio Albanese. L'attore comico, regista e scrittore compie 56 anni. Nato il 10 ottobre 1964 a Olginate, in provincia di Lecco, dopo gli studi alla Scuola di arte drammatica di Milano muove i primi passi come cabarettista allo Zelig, il celebre locale del capoluogo lombardo. Da lì approda in tv partecipando a programmi come "Il tg delle vacanze" e il "Maurizio Costanzo Show". Nei primi anni '90 al varietà di Paolo Rossi "Su la testa!", di cui è ospite fisso, porta alcuni dei suoi personaggi più famosi, Alex Drastico ed Epifanio.

Il grande successo per Albanese arriva grazie con "Mai dire gol", la trasmissione di Italia 1 condotta dalla Gialappa's Band. E poi ci sono il teatro e il cinema, davanti e dietro la macchina da presa: nel 2011 il suo film Qualunquemente è stato tra i campioni di incassi dell'anno. Tra i personaggi più esilaranti interpretati dal comico c'è il telecronista-ballerino di Foggia Frengo e Stop: ecco la sua prima apparizione a Mai dire gol.