Buon compleanno Alessia Merz: rivediamola a "Non è la Rai"

Buon compleanno Alessia Merz. La showgirl spegne oggi 46 candeline e, per l'occasone, rivediamola cantare il brano "Sole giallo, sole nero" di Lucio Battisti durante una delle puntate di "Non è la Rai". Merz, all'epoca diciasettenne, ha partecipato alla seconda edizione del programma rimanendo fino alla chiusura definitiva nel '95. Subito dopo, Alessia è stata scelta da Antonio Ricci per vestire i panni della velina mora a "Striscia la notizia". Successivamente si è cimentata come attrice in film e fiction televisive e come conduttrice televisiva.

Sentimentalmente, Alessia è stata a lungo legata al calciatore Giampiero Maini, ma dal 2005, dopo un anno di fidanzamento, si è sposata con il calciatore Fabio Bazzani, con il quale ha avuto due figli, Niccolò e Martina.