Cristina D'Avena canta "Una classe di monelli per Jo" a "Bim Bum Bam" 1994

I cartoni animati di "Bim Bum Bam" su Italia 1 si aprivano spesso con le sigle cantante da Cristina D'Avena: non tutti ricordano però che nel 1994 l'artista, ospite in una puntata dello show animato dal pupazzo Uan, interpretava dal vivo il brano "Una classe di monelli per Jo". Ispirato ai romanzi "Piccoli uomini" e "I ragazzi di Jo" entrambi della scrittrice statunitense Louisa May Alcott, l'anime giapponese è il sequel di "Una per tutte, tutte per una", anch'esso ispirato a un celebre romanzo della Alcott: "Piccole Donne", pubblicato per la prima volta nel 1868.

Raggiunta la notorietà all'età di tre anni e mezzo grazie al brano "Il Valzer del moscerino" allo "Zecchino d'oro" 1968, Cristina D'Avena ha firmato centinaia di canzoni di successo, in particolare per bambini. Fin dall'esordio sulle reti Mediaset nei primi anni Ottanta, la cantante bolognese ha interpretato la maggior parte delle sigle iniziali e finali dei cartoni animati. Da una di questi anime "Kiss me Licia", l'artista ha vestito i panni della protagonista nel telefilm "Love me Licia". Insieme a lei hanno fatto parte del cast volti noti di "Bim Bum Bam" come Marco Bellavia e Carlotta Pisoni. Rivediamo Cristina D'Avena cantare "Una classe di monelli per Jo" in una puntata del 1994.