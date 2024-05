Steve e Andrea di "Beverly Hills 90210" ritirano il premio ai "Telegatti" 1993

Il 17 maggio di ventiquattro anni fa andava in onda l'ultimo episodio del telefilm cult di Italia 1

Hanno fatto sognare intere generazioni di adolescenti e il 17 maggio 2000 gli attori di "Beverly Hills 90210" si congedavano dal loro pubblico con l'ultimo episodio del telefilm, trasmesso su Italia 1. Già dalle prime stagioni le vicende con protagonisti un gruppo di liceali residenti nel ricco quartiere di Los Angeles aveva riscosso grande successo anche in Italia. E così ai "Telegatti" 1993 gli attori Ian Ziering e Gabrielle Carteris, gli Steve e Andrea della serie, ritiravano il premio per la categoria "miglior telefilm straniero" battendo l'"Ispettore Derrick" e "Hunter".

Conduttori di quella edizione dei "Telegatti" furono Corrado e Milly Carlucci che per la consegna del premio chiamarono sul palco l'attrice Ornella Muti. Tra i telefilm simbolo degli anni novanta, "Beverly Hills" ha lasciato un'impronta anche negli anni successivi tra tentativi, non sempre riusciti, di remake, reunion del cast ma anche drammi. Come quello di Luke Perry, il Dylan della serie, morto a 42 anni il 4 marzo 2019. E ancora la malattia di Shannen Doherty che nel telefilm interpretava Brenda: sui social l'attrice ha raccontato la sua lunga battaglio contro il tumore al seno. Rivediamo Ian Ziering e Gabrielle Carteris di "Beverly Hills 90210" ai "Telegatti" del 1993.