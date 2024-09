Beppe Braida e i metodi di approccio nordeuropei a Zelig Circus 2006

Correva l'anno 2006 quando Beppe Braida si esibiva sul palco di "Zelig Circus" passando in rassegna alcuni metodi di approccio nordeuropei, riscontrando però numerose difficoltà. "Secondo la stampa svedese noi italiani non sappiamo più conquistare una donna - esordiva il comico, già particolarmente noto al pubblico della trasmissione per i suoi sketch in cui, nei panni di un conduttore del telegiornale, discuteva con l'inviato Mingozzi - Allora ho procurato una rivista svedese, l'ho tradotta per voi e vediamo quello che sanno fare loro".