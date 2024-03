Augusto Martelli e Francis Lai duettano con "Un homme et une femme" a "Popcorn" 1981

Chi ricorda Francis Lai ospite di Augusto Martelli a "Popcorn"? Era il 1981 e il compositore francese si esibiva intonando il brano "Un homme et un femme", colonna sonora dell'omonimo film di Claude Lelouch del 1966. L'arrangiamento musicale segnò per lui la consacrazione internazionale ed è diventato un pezzo cult riproposto più volte per le scene a tema romantico. Il successo della pellicola di Lolouch permise a Lai di affermarsi a Hollywood e nel 1971 arrivò il Premio Oscar nella categoria "migliore colonna sonora" per il film di Erich Segal "Love Story".

Leggi Anche Il medley di Renato Rascel a "Popcorn" 1980

Leggi Anche Giovanni Vernia è dj a "Zelig" 2010

Ad accompagnare Lai al pianoforte nella puntata di "Popcorn" c'era Augusto Martelli che insieme a Ronnie Jones e Mauro Micheloni era al timone del primo programma musicale di Canale 5, un contenitore divenuto un cult in onda per quattro edizioni fino al 1984. Lai, morto a Parigi all'età di 86 anni nel 2018, era un grande amico della cantante Mireille Mathieu e sarà proprio la vedette internazionale a interpretare la versione cantata di "Love Story" con il titolo "Une histoire d'amour". Rivediamo l'esibizione di Francis Lai con "Un homme et une femme" nel 1981.