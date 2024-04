Auguri Simona Ventura, eccola "sparire" dal palco di "Zelig - Facciamo cabaret" 1999

Buon compleanno Simona Ventura. Nata a Bentivoglio (Bologna) l'1° aprile 1965 ma cresciuta a Chivasso (Torino) la conduttrice compie oggi 59 anni. Sin dall'esordio giovanissima sul piccolo schermo, "Supersimo" ha bruciato le tappe di una carriera che l'ha portata a diventare a metà anni novanta uno dei volti simbolo di Italia 1: in quegli anni presenta programmi cult come "Mai dire Gol", "Le Iene, "Matricole" e per due edizioni "Zelig - Facciamo cabaret". Proprio durante una puntata dello show comico basato sul cabaret dal vivo, Ventura accetta di sottoporsi a un numero di illusionismo diretto da Mago Forest e Raul Cremona nei panni dell'istrionico Mago Silvano.

Nascosta dietro un telo dorato, Simona Ventura "sparisce" magicamente dal palco e al suo posto appare la donna delle pulizie interpretata dalla comica Margherita Antonelli. Dopo l'esperienza a "Zelig" la conduttrice ha presentato su Canale 5 "Scherzi a Parte" e diverse serate evento come il Capodanno del 2000. Prima presentatrice de "L'Isola dei Famosi", nel 2016 Simona Ventura ha fatto parte dei naufraghi sbarcati in Honduras. Nel 2018 è al timone di "Temptation Island Vip" ed entra nella giura di "Amici" di Maria de Filippi. Rivediamo il numero di Mago Forest e Mago Silvano con Simona Ventura sul palco di "Zelig - Facciamo cabaret" nel 1999.