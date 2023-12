Auguri Maurizio Crozza, eccolo ballerino a "Mai dire Gol" 1998

Buon compleanno Maurizio Crozza! Il comico e conduttore compie 64 anni e in occasione della sua festa abbiamo deciso di omaggiarlo con la sua esibizione di ballo insieme a Ugo Dighero a "Mai dire Gol" nel 1998. Lo stacchetto dei due con indosso una parrucca bionda, omaggia in modo palese la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Comico di punta di molte trasmissioni, Maurizio Crozza inizia a lavorare in tv nei primi anni Novanta, prima per la Rai e poi per Mediaset con il programma della Gialappa's Band. Nel 1999 recita nel film "Tutti gli uomini del deficiente" e dal 2006 è autore dei suoi programmi, tutti in onda su La7 e di grande successo: "Crozza Italia", "Crozza Alive" e "Italialand".