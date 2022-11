Auguri Carmen Russo: ecco quando si esibì sul palco dei "Telegatti" 1985

Buon compleanno Carmen Russo. Nata a Genova il 3 ottobre 1959 compie oggi 63 anni. Appassionata fin da giovanissima di danza classica debuttò negli anni settanta con diverse partecipazioni al concorso di "Miss Italia". Dopo esperienze tra cinema, teatro e televisione, negli anni ottanta divenne un volto noto della popolare trasmissione di Italia 1 "Drive In" dove si esibiva in numerosi balletti e nella sigla finale del programma.

Molte le coreografie preparate insieme al marito Enzo Paolo Turchi, come quando nel 1985 una scoppiettante Carmen Russo si esibì sul palco dei "Telegatti" condotto in quell'edizione da Mike Bongiorno. Più di recente la showgirl ha partecipato come concorrente all'edizione numero 6 di "Grande Fratello Vip".

