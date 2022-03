Auguri a Sandra Milo, eccola al “Gioco dei 9” del 1989

In occasione del suo 89esimo compleanno, rivediamo Sandra Milo ospite a "Il Gioco dei 9" nel 1989. L'attrice diceva a Raimondo Vianello, conduttore del quiz, di voler cambiare lavoro e di voler fare la miliardaria, chiedendo proprio al presentatore indicazioni su come riuscirci.

Sandra Milo, nome d'arte di Salvatrice Elena Greco, è un'attrice e conduttrice televisiva, nata a Tunisi l'11 marzo 1933. Nel 1959, grazie al produttore greco Moris Ergas che poi la sposò, arrivò il primo ruolo importante: ne Il generale Della Rovere, per la regia di Roberto Rossellini, il ruolo di una prostituta al fianco di Vittorio De Sica. Tra i film nei quali ha recitato ricordiamo anche Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti, ma tra tutti il più celebre, premiato anche con l'Oscar al miglior film straniero nel 1964, è 8½ di Federico Fellini. Per Giulietta degli spiriti e 8½, entrambe pellicole del regista riminese, vinse il Nastro d'argento come miglior attrice non protagonista.