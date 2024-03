Ariel porta l'attore Ernest Borgnine sul palco di "Zelig Circus" 2006

Un red carpet degno di Hollywood a "Zelig Circus". Merito di Ariel, il collaboratore domestico filippino interpretato da Marco Mazzocca, che in una puntata del 2006 portava sul palco l'attore americano Ernest Borgnine. Nella gag Borgnine, che quell'anno festeggiava i 40 anni dal trionfo ai Premi Oscar per il ruolo da protagonista nel film di Delbert Mann "Marty, vita di un timido", arriva incespicando perché imbavagliato con le lenzuola che Ariel usa per il bucato di casa. Appena lo vede sul palco Claudio Bisio, al timone dello show comico di Canale 5 insieme a Vanessa Incontrada, si offre di liberarlo e subito dopo il pubblico tributa al grande attore un lungo applauso.

Per l'interpretazione di Marty, arrivò il riconoscimento dell'Academy e Ernest Borgnine superò altri nomi in lizza come Frank Sinatra e James Dean. Dal 1956 l'attore, di origini italiane, ha interpretato decine di film di successo all'estero e in Italia lavorando tra gli altri col regista Vittorio De Sica. Dal 2009, Borgnine è stato l'attore premio Oscar più longevo fino alla scomparsa a 95 anni l'8 luglio 2012. Rivediamolo ospite a "Zelig Circus" nel 2006.