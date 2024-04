Antonello Venditti canta "Ogni volta" a "Generazione X" 1995

Nel 1995 una giovanissima Ambra Angiolini presentava Antonello Venditti nello studio di "Generazione X" su Italia 1. Accolto dall'ovazione del pubblico nel programma "erede" del contenitore pomeridiano per ragazzi "Non è la Rai", l'artista romano cantò in quell'occasione "Ogni volta", singolo estratto dal suo tredicesimo album "Prendilo tu questo frutto amaro". Definita dallo stesso Venditti come la "più bella canzone d'amore che abbia mai scritto", nel 2019 l'ex compagna del cantautore Monica Leofreddi ha rivelato che il brano era dedicato proprio a lei.

Con quasi 40 milioni di copie Antonello Venditti è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti e uno stile musicale apprezzato da più generazioni come testimonia il calore del giovane pubblico che componeva lo studio di "Generazione X". Tra i tanti brani di successo "Roma Capoccia", "Notte Prima degli Esami" "Sotto il segno dei Pesci" ma anche "Ricordati di me" e "Amici mai" con i quali "Ogni volta" formò una trilogia tematica ispirata all'ex moglie. Rivediamo l'esibizione di Venditti col brano "Ogni volta" a "Generazione X" 1995.