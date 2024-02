Antonello Taurino è Clerico Vagante a "Zelig Off" 2003

Vi ricordate di Antonello Taurino nei panni del Clerico Vagante? Si trattava di un gaffeur arrivato direttamente dal Medioevo, che il comico ha presentato a "Zelig Off" nel 2003.

Classe 1980, l'artista - che ora lavora come docente alle medie, attore, comico, regista e formatore - si è laureato in Lettere Moderne e diplomato due volte: una come musicista al conservatorio e una come attore al Gitis/AktZent del M° J. Alschitz.

Oltre a recitare e dirigere spettacoli su testi di Dostoevskij, Platone e Checov, ha scritto diversi show originali: da "Miles Gloriosus" a "La Scuola non serve a nulla", passando per "Sono bravo con la lingua" e "(s)Permaloso".