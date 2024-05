Annalisa Minetti canta "Mi spengo senza te" a "Un disco per l'estate" 

La cantante sfoggia dei capelli leopardati come simbolo della moda anni '90

Vi ricordate Annalisa Minetti a "Un disco per l'estate"? La cantante che per l'occasione ha sfoggiato dei capelli leopardati come simbolo della moda anni '90, emozionava il pubblico con il brano "Mi spengo senza te". Si avvicina al mondo dello spettacolo quando è solo una bambina ma diventa nota al pubblico grazie a Miss Italia, a cui partecipa nel 1997, classificandosi al settimo posto.

Nello stesso anno vince Sanremo Giovani con il brano "L'eroe che sei tu", arrivando nel 1998 sul palco dell'Ariston con "Senza te o con te": con questa canzone diventa la prima e unica cantante a vincere il Festival di Sanremo nella categoria Giovani e in quella dei Big nello stesso anno. A soli 18 anni Annalisa Minetti ha scoperto di essere affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, patologie che l'hanno portata in pochi anni a perdere del tutto la vista.

Di recente ospite a "Verissimo" insieme a sua sorella Francesca, la cantante e atleta ha raccontato: "Mia sorella ha la mia stessa malattia. Le ho dovuto spiegare che sarebbe diventata cieca come me".