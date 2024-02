Angela Finocchiaro è la consulente finanziaria di Claudio Bisio a "Zelig Circus" 2004

Ha recitato in diversi film di successo, guadagnandosi numerosi riconoscimenti inclusi due David di Donatello

Era il 2004 e, a "Zelig Circus", Angela Finocchiaro interpretava - tra le tante cose - anche la super risoluta (e scocciata) consulente finanziaria di Claudio Bisio.

L'attrice, originaria di Milano, ha avviato la propria carriera collaborando con compagnie teatrali sperimentali, tra cui "Quelli di Grock", che ha contribuito a fondare insieme al regista e attore Maurizio Nichetti.

Sempre al fianco dell'amico Nichetti, ha poi fatto il suo ingresso nel mondo del cinema, recitando in diversi film di successo, tra cui "La bestia nel cuore" e "Benvenuti al sud", guadagnandosi numerosi riconoscimenti, inclusi due David di Donatello come miglior attrice non protagonista.