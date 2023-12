Ambra Angiolini canta "L'ascensore" a "Non è la Rai" 1994

Vi ricordate Ambra Angiolini cantare "L'ascensore" a "Non è la Rai"? Era il 1994 quando la giovane cantante e conduttrice del programma si esibiva sulle note del brano dando vita alla copertina del suo CD. Scritto da Peppi Nocera e Stefano Magnanensi per l'album di debutto "T'appartengo", il brano è stato estratto come secondo singolo promozionale dell'album.

"L'ascensore" è stato interpretato più volte durante la trasmissione di Italia 1 "Non è la Rai" condotta dalla stessa artista Ambra Angiolini e portata, nell'estate del 1995, al "Festivalbar". La canzone è stata inserita anche nella compilation della manifestazione, "Festivalbar 1995".