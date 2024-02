Ambra canta "Arrivederci a questa sera" a "Non è la Rai" 1993

Vi ricordate Ambra cantare "Arrivederci a questa sera" a "Non è la Rai" nel 1993? In shorts e gilet di jeans, la giovane conduttrice si esibiva con il brano di Lucio Battisti. Il programma, ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, ha visto Ambra Angolini condurre le ultime due edizioni dopo Enrica Bonaccorti per la prima e Paolo Bonolis per la seconda.

Nata come prima trasmissione di intrattenimento quotidiana, "Non è la Rai" ha lanciato personaggi importanti nel mondo dello spettacolo, del cinema e della musica. Tra queste Ambra Angiolini, che incoraggiata dalla propria insegnante di danza a prendere parte ai provini televisivi, ha esordito in tv all'età di soli 13 anni, come figurante in due edizioni dello show di Rai Uno "Fantastico" nel 1990 e 1991.