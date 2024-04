Buon compleanno Ambra Angiolini, eccola allo speed date di "Zelig" 2014

Artista poliedrica, è salita alla ribalta nel 1995 come conduttrice del programma cult "Non è la Rai", divenendo un'icona generazionale

Tanti auguri ad Ambra Angiolini, che il 22 aprile compie 47 anni. Nata a Roma nel 1977 ha iniziato la sua carriera giovanissima, conquistando il pubblico con la sua naturale bellezza e il suo carisma.

Artista poliedrica, è salita alla ribalta nel 1995 come conduttrice del programma cult "Non è la Rai", divenendo un'icona generazionale per molti giovani. Negli anni successivi, ha dimostrato la sua versatilità cimentandosi con successo nella recitazione, ottenendo ruoli importanti in film e serie tv di successo come "Immaturi", "Le fate ignoranti" e "Saturno contro", per cui ha vinto un David di Donatello.

Per festeggiarla, la rivediamo in una puntata di "Zelig" del 2014, guest star del numero di speed date di Gianluca De Angelis e Marta Zoboli.