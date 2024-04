Ambra Angiolini canta "Never Can Say Goodbye" a "Non è la Rai" 1993

Nell'edizione 1993 di "Non è la Rai" Ambra Angiolini e le ragazze si scatenavano spesso sulle note di hit che hanno fatto la storia della musica internazionale. Tra queste non poteva certo mancare "Never Can Say Goodbye", singolo scritto nel 1971 da Clifton Davis per il gruppo Jackson Five ma reso celebre, tre anni più tardi, dalla cover di Gloria Gaynor. L'esibizione di Angiolini è arricchita dal coro delle ragazze e alcune di loro suonano strumenti musicali nello spirito del programma di Italia 1 che aveva l'obiettivo di mostrare il talento artistico di giovanissime donne.

Leggi Anche Ale e Franz, Rocco Tanica e il Ballo del qua qua a Zelig Circus 2006

Oltre ad Ambra Angiolini che resterà al timone per tre edizioni fino al 1995, il contenitore ideato da Gianni Boncompagni ha fatto da trampolino di lancio per decine di aspiranti protagoniste nel mondo dello spettacolo tra le quali Antonella Elia, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pamela Petrarolo e Sabrina Impacciatore. Rivediamo l'esibizione di Ambra Angiolini sulle note di "Never Can Say Goodbye" a "Non è la Rai" nel 1993.