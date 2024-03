Amanda Lear canta "Love Amnesia" a Popcorn 1981

Vi ricordate Amanda Lear cantare "Love Amnesia" a Popcorn? Nel 1981 la musa di Salvador Dalí si esibiva sul palco del programma musicale con uno dei suoi brani. Modella degli anni sessanta, si distinse per una certa androginia che colpì anche il pittore surrealista con cui ebbe una relazione.

Grazie alla storia d'amore con David Bowie si avvicinò alla musica. Il cantante la spinse a entrare nel mondo della musica, in un'intervista televisiva la Lear dichiarò che fu lo stesso Bowie a convincerla a tralasciare la professione di modella per abbracciare la carriera di cantante, finanziandole anche alcuni corsi di canto e danza. Il successo come interprete di musica disco arriva in tutta Europa grazie alla sua voce sensuale e a singoli come "Tomorrow".