Nel 1996 Alexia presentava "Summer Is Crazy", eccola a "Festivalbar"

Compie 28 anni "Summer Is Crazy", il secondo brano di Alexia veniva pubblicato il 6 maggio 1996. Poche settimane dopo l'artista ligure presentava il singolo, tratto dall'album "Fan Club", in una delle piazze di "Festivalbar", la popolare kermesse musicale dell'estate di Italia 1 condotta quell'anno da Amadeus, Alessia Marcuzzi e Corona. Vincitore dell'edizione fu Eros Ramazzotti, premiato sia nella categoria singoli con "Più bella cosa" sia in quella album, ma per Alexia, nome d'arte di Alessia Aquilani, il successo della hit segnò una sorta di consacrazione.

Tra le canzoni icone nel genere eurodance degli anni novanta, "Summer Is Crazy" conquista il primo posto in classifica in Italia e il podio in Spagna con riedizioni per il mercato discografico in Brasile e negli Stati Uniti. In gara per nove edizioni del Festival di Sanremo, nel 2003 Alexia trionfa con il brano "Per dire di no" nella categoria "campioni". Rivediamo l'esibizione di Alexia con "Summer Is Crazy" sul palco di "Festivalbar" nel 1996.