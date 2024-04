L'esibizione canora di Alessia Merz sul palco di "Non è la Rai" 1994

Tra le ragazze di "Non è la Rai" figurava anche una giovanissima Alessia Merz. E' lei la protagonista di una puntata dell'edizione 1994 del popolare contenitore pomeridiano di Italia 1 ideato tre anni prima da Gianni Boncompagni, morto a Roma il 16 aprile di sette anni fa. La conduttrice Ambra Angiolini introduce l'esibizione della showgirl trentina vestita con canottiera nera e pantaloni gialli. L'abbinamento cromatico non è casuale ma richiama il titolo della canzone "Sole giallo, sole nero", scritto nel 1970 da Lucio Battisti e Mogol per il gruppo Formula 3. Composto in origine da Alberto Radius, Tony Cicco e Gabriele Lorenzi, la rock band fu l'unica ad accompagnare Battisti nei suoi concerti. Mimando il gesto della chitarra Alessia Merz si scatena sulle note e con lei Ambra e tutte le ragazze.

Per Alessia Merz, oltre a "Non è la Rai" gli anni Novanta l'hanno vista protagonista di diversi programmi televisivi Mediaset come velina a "Striscia la Notizia" su Canale 5, "Candid camera Cafè" e "Meteore - Alla ricerca delle stelle perdute" su Italia 1. A metà anni Duemila la showgirl lascia il piccolo schermo, un scelta che, come da lei dichiarato in più interviste, le dà la possibilità di dedicarsi di più alla famiglia. Sposata con il calciatore Fabio Bazzani, la coppia ha due figli. Rivediamo l'esibizione canora di Alessia Merz nello studio di "Non è la Rai" 1994.