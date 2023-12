Alessia Merz è l'assistente del Mago Forest a "Zelig - 2000"

Chi si ricorda Alessia Merz nei panni di assistente del Mago Forest? In una puntata di "Zelig - 2000" l'illusionista lanciava il guanto di sfida al conduttore Claudio Bisio, tornato al timone dello show sul cabaret di Italia 1. Obiettivo del comico era dimostrare a Bisio e al pubblico che la sua magia non era "tutto fumo e niente arrosto". Mr. Forest chiama quindi sul palco la showgirl trentina incaricata di custodire una misteriosa valigetta nera. Dopo vari numeri di prestigio preliminari con le carte il comico fa apparire un pollo allo spiedo servito con contorno di patatine fritte.

Dopo il debutto come ragazza di "Non è la Rai" Alessia Merz ha ricoperto il ruolo di velina insieme a Cristina Quaranta nell'edizione 1995-96 di "Striscia la Notizia" e di co-conduttrice in varie trasmissioni Mediaset come "Meteore", "Candid Angels" e "Quote" con Beppe Quintale. Dopo anni d'assenza dal piccolo schermo Merz ha spiegato in alcune interviste come la maternità abbia contribuito alla decisione di abbandonare il mondo dello spettacolo. Rivediamo il numero del pollo arrosto di Mago Forest assisto da Alessia Merz a "Zelig - 2000".